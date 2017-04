Vinton Elementary honor roll

VINTON — Vinton Elementary School recently released its third, nine weeks honor roll students.

KA Mrs. Roach: Madison Adkins, Cheryl Bays, Owen Clagg, Sophie Fooce, Ethan Gannaway, DeAnna Giles, Kynlee George, Keegan Kingsley, Parker Kiskis, Braxton Lyons, Karissa Manley, Brayden Marcum.

KB Mrs. Jones: Skylynn Adkins, Emily Beekman, Noah Blair, Hayden Burns, Nevaeh Clark, Lane Deel, Kaylee Fulton, Zach Henry, Brooklyn McGinness, Caiden Moore, Blake Reynolds, Josie Taylor, Colton Townsend, Kayden Weaver, Bentley Baird.

KC Mrs. Whittington: Cameron Allen, Ethan Arthur, Caleb Clark, Lane Davis, Isabella foster, Katherine Gilbert, Ezekial Harden, Bristol Harder, McKenna Harrison, Brooklyn Hollanbaugh, Easton Mount, Connor Phillips, Daymien Thomae, Deziree VanDyke.

1A Mrs. White: Leah Adkins, Izzabella Bays, Mariah Brock, Tatum Cox, Katlin Crilow, Patrick Dawson, Nate Dillard, Kurtis Ferrell, Marlana Foreman, Kristen Maynard, Aubrey McCarty, Keldon Mollohan, Laura O’Bryan, Austin Richardson, Katelyn Spencer, Emily Thomas, LaMarius Unroe, Kyleigh Whealdon.

1B Mrs. Davison: Rylan Cremeens, Allie Kruskamp, Cole McCarley, Kaelyn Merical, Arieonna Smith, Hayden Lawson, Markus Foreman, Peyton Keeton, Careylee Murphy, Peyton Payne, Haley Price, TyShawn Reed, Katie Coleman, Kimmie Williams, Bryson Ball, Jacklynn VanDyke, Josiah Taylor.

1C Ms. Gilmore: Taylor Johnson, Kenadee Kemper, Isabella Lundy, Aiden McDaniel, Colten McMillin, Kayden Meadows, Patrick Murphy, Jasmine York, Paisyn Craycraft, Kenvron Gardner, Chloe Taylor, Katie Thompson, Wesley Vanoy, Preston Weaver.

2A Mr. Tenney: Oliver Eurell, Jillian Hall, Tucker Kiskis, Riley Runyon, Braxton Weaver, Luke Wellington, Noah Blazer, Brianna Dawson, Austin Giles, Maddox McGinness, Ka’Von Pleasant, Katie Stout, Daniel Weaver, Kierra Willison.

2B Ms. Murphy: Brylee Preston, Zoey Detweiler, Alyssa Cardwell, Trent Canter, Leila Young, Brooke Unroe, Josh Stanley, Serenity Jones, Morgan Hash, Ayla Harden, Cordai Craycraft, Dolly Brewer.

2C Miss Yeager: Lillie Manley, Kylee Thompson, Remee Cremeens, Casey Marcum, Cayden Kirby, Megan Prince, Maddison Hollanbaugh, Kaylin Burger, Zakhia Justice.

3A Ms. Barlow: Andy Mares, Braden Bennett, Brynna Dodrill, Kadie Kingsley.

3B Mrs. Ehman: Landon Burns, Logan Wellington, Phillip Hash, Natalie Spencer.

3C Mrs. Fortner: Logan Deel, Caeden Huffman, Zuyleme Reitmire, Lila Barcus, Nate Combs, Madyson Looney, Oceanna Trout.

4A Ms. Davies: Aden Bentfeld, Caden Caldwell, Brendan Clagg, Logan McClintic, Evan Richardson, Bryleigh Saxon, Levi Young, Kallie Burger, Nicolas Casey, Kylie Denney, Paige Kemper, Katelyn McCown, Kaleb Rapp, Kristen Stapleton.

4B Mr. Ward: Jordyn Barrett, Skye Elkins, Kelsie Gibson, Tristan Pearce, Josie Ramey, Keerstin Shaver, Michael Tackett, Dylan Blair, Lexi Fitzwater, Sydney Hammond, Uri Perry, Ethan Richardson, Joe Shriver, RJ Wagner.

4C Miss Myers: Kirsten Campbell, Haylee Eblin, Carson Hollanbaugh, Michael Lawson, Gracie Marcum, Katie Maynard, Kamryn Meade, Gary Truance, Bailey Willis, Hayden Kemper, Carlito Long, Payton Thompson, Levi Wood.

5A Mrs. Brown: Kenna Burns, Meranda Clark, Karlee Cox, Leland Cox, Sunny Harmon, Kylie Kemper, Lillian Kiggans, Aubrey Pollock, Morgan Sager, Abigail SIciliano, Thomas Stout, Emerald Wray.

5B Mrs. Tenney: Kenlee Cole, Grace Cremeans, Marijane Estes Evans, Alexandria Harden, Abbi Hollanbaugh, Hailey Johnson, Lydia Jones, Kenzie Lloyd, Angel Lydelle, Evan Meadows, Anthony Petty, John Siciliano, Brooklyn Spencer, Lexi Young.

5C Mr. Schlater: Molli Cooper, Chance Hall, Brooklyn Jones, Jack Paxton, Aleigha Pennington, Noah Pennington, Preston Reitmire, Emma Truance, Rylie Wolfe, Sierra Clay, Sarah Mitchell, Taylor Whealdon.