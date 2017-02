Southwestern Elementary 2nd 9 weeks honor roll

PATRIOT — Here is the second nine weeks honor roll listings for Southwestern Elementary School, as submitted by the school.

Mrs. Morgan’s kindergarten class: Elizabeth Arrowood, Westley Costilow, Bethany Craig, Ashlynn Delaney, Darren Dillon, Easton Dummitt, Brooklyn Gallion, Memphis Gillenwater, Ana Jeffers, Brooklynn Johnson, Allie Kemp, Ethan Lambert, Ava Morgan, Conner Rocchi, Ryan Russell, Bobby Skidmore, Nate Thornton, Kenzie Wellington, Hayden Whitt.

Mrs. Carter first grade class: Sage Booth*, Nicki Cinco*, Ella Elliott*, Macie Ewing, Bryce Livingston, Jacoby Manley, Sean Miller*, Chase Remy*, Jonathan Saxton*, Landon White*, David Lee.

Mrs. Wood’s second grade class: Carson Cochran, Chelsea Costilow, Curtis Ewing, Wyatt Frazier*, Kyran Gallion, David Herron, Leigha Kingery, Ken Jian Maitom*, John Manley*, Rory Martin*, Lilah Nolan*, Elexis Ray*, Trevan Ross, Aiden Ruggles*, Branda Rutter, Clay Salyers, Paisley Spurlock*, Gabe Stover*, Wes Whealdon*.

Mrs. Barry’s third grade class: Grace Matovich*, Owen Davies, Morgan Davis, Conner Gallion, Ashlee Lambert, Maggie Stover, Morgan Taylor.

Mrs. Hood’s fourth grade class: Wade Barcus, Reed Layton, Braden Thornton.

Mrs. Walker’s fifth grade class: Reegan Brown, Emilee Lambert, Lexi Nolan, Leah Skidmore, Breanna Spurlock, Sammi Walter

Mr. Burnette’s fifth grade class: Melissa Spurlock.