Gallia Academy High School honor roll

CENTENARY — Gallia Academy High School Principal Josh Donley recognizes the following students for achieving honor roll for the second nine weeks of the 2016-2017 school year.

The following students have achieved at least a 3.00 grade point average or above.

Nineth grade: Brady Angel, Rylan Armstrong, Megan Bailey, Alex Barnes, McKensi Beaver, Elijah Blazer, Logan Blouir, Isabella (Bella) Bonzo, Marybeth Burcham, Colton Caldwell, Alexis Chapman, Donald Chapman, Meghianne Colley, Benjamin (Ben) Cox, Ryan Donovsky, Kailyn Easton, Makayland Evans, Taylor Facemire, Hugh(Hobie) Graham, Holly Grimmit, Evan Hall, Claire Hamilton, Hanah (Grace) Harris, Kirsten Hesson, Kirstin James, Kristen Jamora, Katilyn Janes, Abigail Johnson, Brooke Johnson, Carley Johnson, Noah Johnson, Macy Jones, CJ Kinder, Haven Kingery, Shayln Lambert, Ethan Lawler, Devin Lee, Morgan Loveday, Zackary Loveday, Peri Martin, Alexis Massie, Bridgett Mcallister, James(Will) McCarley, Bailey Meadows, Trenton Meadows, Brianna Miller, Sydney Miller, Grace Montgomery, Katheryn (Morgan) Montgomery, Haylie Mullen, Tristan Mullet, Trace Neal, Darren Owens, Kevin, Perkins, Carrissa Queen, Katie Queen, Aryana Roach, Cade Roberts, Jaci Rodgers, Alexis Russell, Karsyn Shamblin, Tessa Skinner, Grant Smith, Rebecca Sydenstricker, Gabriel Terry, Reece W. Thomas, Andrew Toler, Abby VanSickle, Corbin Walker, Justin Wilcoxen, Barbara (Maddie) Wright.

Tenth grade: Jenessa Andrews. Elijah Baird, Shane Bays, Sahvanna Boggs, Shannon Bowyer, Cody Brumfield, Lillian Burns, Austin Burris, Cory Call, Carter Campbell, Katie Carpenter, Blaine Carter, Brendan Carter, Colin Casey, Morgyn Clark, Hunter Copley, Abigail Cremeans, Sydney Crothers, Caleb Danford, Cole Davis, Marissa Davis, Sean Dischert, Hannah Downs, Kaden Ehman, Ian Evans, Joshua Faro, Molly Fitzwater, Elizabeth (Jolyn) Frye, Thomas Hamilton, Derek Henry, Elizabeth Hoover, Kayla Huffman, Haley Hughes, Kaitlyn Jarrell, Paige Kinnison, Kiesla Kormanik, Chance LaBello, Mariah Liberatore, Erin Lincoln, Destiny Long, Brittany Masters, Kyle Masters, Tea McCarley, Justin McClelland, Kimberly McComas, Cheyenne McGuire, Dorthy McGuire, Cadha McKean, Tabatha McNeal, Devin McQuaid, Ashleigh Miller, Clay Montgomery, Jayetta Newsome, Samuel Petrie, Haylee Polinsky, Lane Pullins, Jonathan Ross, Kenedie Roush, Eli Rutherford, Cheyenne Savage, Bo Saxon, Nicholas Sheets, April Sherwood, Carlin Short, McKenzie Skidmore, Sophia Skinner, Bryce Smith, Morgan Stanley, Taylor Staton, Jamie Steger, Jason Stroud, Alana Sydnor, Alana Taylor, Phuong (Trish) Tran, Ashley Turley, Aubrey Unroe, Bailey Walker, Mollie Waugh, Ashton Webb, Kaitlyn Williams Madalyn Williamson, Jenna Wood.

Eleventh grade: Robert Allen, William Barcus, Dakotah Beaver, Ezra Blain, Zachary Bokal, Garrett Burns, Lauren Casey, Michaela Clary, Kobe Cochrane, Victoria Corvin, Samuel French, Caleb Greenlee, Kyler Greenlee, Teresa Guillen, Taae Hamid, Savannah Hurt, Jennifer James, Braden Jamora, Jolie Jarrett, Abby Jordan, Sheldon Lawson, Evan Lincoln, Colin Little, Grace Martin, Ethan Mays, Terri Mayse, Jonas McCreedy, Nathan Mitchell, Randall Mollohan, Joey Moody, Chiharu Nozaki, Pedro Ortego-Carrascal, Straton Page, Clayton Plymale, Bethany Purdum, Ethan Rider; Lauren Rose, Nathan Russell, Adrianna Sanders, Brianna Sanders, Bailey Shockey, Adam Sickles, Braden Simms, Cassidy Starnes, John Stout, Alexis Taylor, Dylan Taylor, Lyndsey Taylor, Kaden Thomas, Bryan Vance, Miguel Velasco, Bailey Watson, Morgan Watson, Joseph (Pierce) Wilcoxon, Michaela Williams, Evan Wiseman, Alexis Wolf, William Woods, Nathan Wright, Julianna Yates.

Twelfth grade: Andrew Adamson, Colton Bartrum, Corinne Boyer, Jeremy Brumfield, Makenzie Brumfield, Caitlin Caldwell, Ryleigh Caldwell, Colton Campbell, Sydney Charnock, Allie Clagg, Debra Collins, Wesley Collins, Miles Cornwell, Kaleb Crisenbery, Chandler Danford, Joshua Davis, Haley Donovsky, Kimberly Edelmann, MiKayla Edelmann, Colton Fallon, Jacob Faro, Shane Gibbs, Joshua Grube, Vallery Holbrook, Sydney Hood, Joshua Howe, Hunter Jacks, Caleb Jamora, Adrienne Jenkins, Allie Johnson, Jordan Johnson, Kayla Johnson, Sierra Johnson, Thomas Leach, Isaiah Lester, Shelby Long, Sabrina Manygoats, Christian Matthew, Hannah McCormick, Allison McGhee, Candace McNeal, C.McWhorter, Jon Mullen, Elizabeth Myers, Dylan Nunn, Brooke Pasquale, Gabriel Peck, Megan Phillips, Mesa Polcyn, Warren Riffle, Benjamin Rutherford, Kirk Saunders, Carly Shriver, McKenzie Siders, Shawna Smith, Addison Stanley, Jared Stevens, Jenelle Stevens, Shane Stover, Brody Thomas, Joshua Viars, Mikah Walker, Colton Walters, Mary Watts, Natalie Wilcoxon, Jala Williams, Caden Wilt, Quinton Yarger.