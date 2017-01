RVHS first semester honor roll

BIDWELL — Following is the first semester honor roll for River Valley High School as submitted by the school.

Freshman: Katie Baker, Ashley Beaver, Jordan Burns, Ethan Cline, Karlee Didelotte, Breanna Dodrill, Kayla Eblin, Gabrielle Gibson, Kaylee Gillman, Colton Gilmore, Samantha Halfhill, Jessika Hall, Jerrecco Harris, Ashley Hatfield, Cameron Hess, Tyler Hess, Madison House, Morgan House, Joseph Hubman, Kaylee Jones, Hayden Kinney, Lora Kinney, Austin Livingston, Savannah Livingston, Matthew Mollohan, Savannah Morrow, Cassidy Oiler, Ryan Ooten, Nicholas Painter, Noah Patterson, Gabriela Ramirez, Derek Reese, Jared Reese, Savannah Reese, Dawson Russell, Shayla Sanger, Gavin Shadle, Katie Slone, Ryan Snyder, Kalynn Sturgeon, Cole Thaxton, Savannah Wicker, Summer Yates, Cole Young.

Sophomores: Cheyanne Allman, Avery Barcus, Emily Barker, Bailey Bennett, Jenna Brammer, Kelsey Brown, Baylee Browning, Ethan Browning, Madisyn Burd, Aaron Burke, Samantha Burris, Jacob Campbell, Mattison Comer, Adrianna Cox, Joseph Dale, Britney Davis, Katelynn Dement, Dakota Doss, Destiny Dotson, Bradyn Eblin, Ian Eblin, Layne Fitch, Adrianna Fox-Day, Cierra Franklin, Cole Franklin, Jordan Garrison, Chloe Gee, Ashley Gilbert, Elizabeth Gillman, Wyatt Halfhill, Madison Harrison, Britani Hash, Daniel Hatfield, Leah Higginbotham, Baylee Hollanbaugh, Rachel Horner, Sierra Huffman, Logan Hunt, Derek Johnson, Morgan Johnson, Josie Jones, Skylar Jones, Shali Kiser, Leah Larson, Destiny Lemley, Dylan Lemley, Juliann Lemley, Darian Litchfield, Melinda Long, Johnny Marcum, Joseph Marcum, Madison McClure, Seth McDonald, Savannah McGraw, Caleb McKnight, Andrew Mershon, Nathan Michael, Isabella Moore, Ashley Morris, Myles Morrison, Emilee Neekamp, Julia Nutter, Emily Perry, Bailey Petrie, Kabria Pleasant, Addrianna Powell, Lyvia Prince, Cierra Roberts, Jade Roush, Allivia Runyon, Rikki Sargent, Zackery Secoy, Ciara Sexton, Alyssa Sheets, Andrea Snyder, Alyssa Thomas, Reece Thomas, Mya Trout, Rory Twyman, Harley Watson, Eric Weber, Susanna Workman, Bethany Wray.

Juniors: Nathaniel Abbott, Rayanna Adkins, Jillian Anderson, Yolanda Andre, Benjamin Arrowood, Kenzie Baker, Kassie Bates, Alyssa Bennett, Wyatt Bragg, Sophia Branham, Bret Breer, Jenna Burke, Hailey Burris, Travis Carpenter, Kaylee Carter, Clarissa Coldren, Hunter Coon, Hayley Cox, Jeremiah Dobbins, Celina Dray, Will Edgar, Abagayle Ferrell, Carly Gilmore, Allison Hale, Hannah Hawks, Athena Hopking, Jessica Hurtado, Ryan Chase Johnson, Haley Kirk, Michael Lambert, Alyssa Lollathin, Zachary Long, Harrison Luckeydoo, Jarret McCarley, Jared McCarty, Devan McGhee, Amy McGuire, Ashleigh McGuire, Isabella Mershon, Sharla Moody, Jacob Oehler, Drew Penwell, Natosha Rankin, Leif Ray, Kylie Reagor, George Rickett, Robbie Schuhl, Kaylee Schultz, Alexandra Sochaczewski, Jonathon Spencer, Gabriel Stapleton, Caitlin Theiss, Hunter Thompson, Madison Young.

Seniors: Emily Adkins , Brandon Barker, Brittany Bays, Haley Belville, Sadie Braden, Marian Brewer, Christopher Brown, Branton Burd, Katelynn Caldwell, Abby Campbell, Maggie Campbell, Ruby Campbell, Abby Coleman, Tre Craycraft, Robert Drummond, Jeffrey Ebert, Javin Evans, Brittany Gibbs, Chance Gillman, Grant Gilmore, Mariah Hall, Madison Hartley, Beverly Hess, Leanne Hively, Payton Hollanbaugh, Scott Hughes, Shania Hunt, Erin Jackson, Brooklyn Jones, Kaylee Lambert, Devin McDonald, Brianna McGuire, Jennifer Mitchell, Brody Moles, Allie Moore, David Mullins, Braden O’Neil, Chelsea Pelfrey, Olivia Phoenix, Ian Polcyn, Mikayla Pope, Colton Provens, Bailey Rhodes, Colton Sigman, Jessica Steele, Angelique Toler, Arianna Trout, Destiny Williams, James Yongue, Garrett Young, Tequilla Young.